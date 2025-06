¿Qué puede hacer —y qué no— la Guardia Nacional en Los Ángeles? ¿Qué cambia si se invoca la Ley de Insurrección?

Adam Kinzinger , excongresista republicano, teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea y colaborador de CNN , publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “Esto puede sonar técnico, pero es muy serio, dejen de llamar a los soldados desplegados en California como miembros de la Guardia Nacional de ese estado. Eran de esa Guardia Nacional, pero fueron movilizados bajo el Título 10 por Donald Trump, por eso, ahora son soldados del Ejército, no muy distintos a los de la División Aerotransportada 101. Eso es importante porque cuando la gente habla de los miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, asumen que tienen la capacidad de ejercer actividades policiales, pero no lo pueden hacer, a no ser que sea invocada la Ley de Insurrección o el Gobernador de consentimiento a su activación.

