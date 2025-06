Sofía Stavrou: “Hay mil cosas de Atenas que no les están mostrando, que no están conociendo”

Además agregó: “ Ahí nació esa semillita y cuando vuelvo a ese viaje no había retorno, yo dije no voy a seguir con la vida que tenía antes y en ese momento empecé como un camino propio hacia donde quería ir, que era por el lado de la comunicación, la escritura, en ese momento me puse como una meta que era escribir en La Nación , hacia ahí iba y mientras tanto dije bueno, cómo puedo mostrar lo que yo escribo, lo que hago en este momento, más relacionado a los viajes, un blog de viajes me parecía como muy amplio porque ya había muchos y dije bueno, por qué no voy por Grecia, es mi nicho, lo conozco como la palma de mi mano, viajo de toda la vida”, puntualizó.

“Una mañana que no tenía nada que hacer, dije voy a vagabundear, como realmente hacían los filósofos en su época, que se juntaban ahí las plazas y vi un grupito que estaban en un walking tour y había dos argentinas y yo escuchaba y decía, que embole esto, hay mil cosas de Atenas que no les están mostrando, que no están conociendo, hasta está contando mal estas anécdotas, terminó el walking tour y les dije a las chicas, que tienen que hacer ahora, entonces tenemos todo el día pero no sabemos qué hacer, bueno las terminé llevando al mejor lugar a comer, a la acrópolis, de una manera que saben visitar solo los locales, las chicas estaban felices”, remarcó

