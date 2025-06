Una semana tumultuosa en Los Ángeles ilustra el costo humano de la represión migratoria más agresiva del Gobierno de Trump

En un cambio radical, el Gobierno de Trump ordenó al ICE reducir las redadas y arrestos en granjas, restaurantes y hoteles, sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, según un correo electrónico interno y tres funcionarios con conocimiento de la guía, citados por The New York Times este viernes. Los agentes deberían abstenerse de arrestar a “infractores no delictivos”, es decir, a personas indocumentadas sin antecedentes penales, según la guía.

