El caso Cuadernos y la corrupción: el análisis de Ariel Coremberg

Y concluyó: “Podemos discutir qué tipo de cambio de equilibrio tenemos, pero sería mucho menos si no fuera por la corrupción, porque Argentina tendría el doble de reservas. Las reservas representan el ahorro de un país, y un país en vías de desarrollo como Argentina las necesita. No las puede generar porque el argentino no confía en el peso para ahorrar. Si confiara, las reservas automáticamente aumentarían”.

Consultado sobre el estado de las obras, fue tajante: “Más allá de si se hicieron las rutas o no, que está comprobado que no todas se hicieron o se hicieron parcialmente, ¿con qué calidad se hicieron? ¿A quién se le asignó hacerlas? ¿Qué capacidad de inversión con eficiencia hay para que no haya que hacerlas de vuelta a los diez años?”

Coremberg también subrayó que “la ejecución de la obra pública fue la base sobre la cual se calcula”. Y agregó: “Lo que habría que encontrar evidencia no es que se pagó la coima, sino cuál fue la obra que no pagó. Porque lo que nos dicen los presidentes de las cámaras empresarias principales de Argentina, no solo de la Cámara de la Construcción, sino también de la UIA, es que en ese esquema entraban todos”.

