La redada de ICE en Nebraska que conmocionó a las autoridades y dividió a familias

“Me siento muy culpable incluso durmiendo en una cama”, dijo Salado. “No sé dónde la tienen durmiendo. Siento que no puedo disfrutar de las cosas porque no sé dónde está. No sé en qué condiciones la tienen. Solo me preocupa”. Salado era una niña cuando fue traída a Estados Unidos y está protegida contra la deportación gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), iniciado por la administración de Obama. Sin embargo, como beneficiaria de DACA, salir del país es arriesgado y no se le permite sin cumplir con criterios estrictos.

“Estas son personas maravillosas con las que he tenido la oportunidad de trabajar a lo largo de los años y que ahora ya no van a trabajar aquí debido a lo ocurrido”, dijo sobre los detenidos. “Y no saberlo ni esperarlo, es como perder a un ser querido. Es algo que escapa a tu control. Es muy incómodo. Es lamentable. Me entristece”.

Incluso quienes no tenían una conexión cercana con la redada estaban asustados. Algunos negocios en el sur de Omaha cerraron sus puertas inmediatamente al enterarse de la presencia de ICE en la ciudad, según los residentes. Una biblioteca y un colegio comunitario cerraron sus puertas por “ preocupaciones de seguridad pública ”. Un día después de la redada, funcionarios municipales citaron informes de empleadores de los sectores de la construcción, la alimentación y la agricultura de la región, afirmando que muchos de sus trabajadores no se presentaron. Algunos estudiantes no llegaron a la escuela de verano.

Salado regresó con sus compañeros de trabajo llorando. Les dijo que tenía que irse y salió llorando, sin ninguna explicación. “Ni siquiera fiché la salida. Simplemente me fui”, dijo. Corrió a casa de su madre para estar con su padre y su hermana menor. No sé a qué velocidad conducía, pero sentí que no podía conducir lo suficientemente rápido.

