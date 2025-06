Segunda semana de la crisis con Irán: la vía diplomática se estrecha, pero (aún) no está cerrada

Este sigue siendo el resultado preferido. Pero tras las conversaciones de esta semana en Ginebra, Suiza, entre Irán y los aliados europeos, no parece que vaya por buen camino. Esas conversaciones no llevaron a ninguna parte. Irán se mantuvo en sus posiciones anteriores a la crisis. Estados Unidos no estuvo presente. Y todo el escenario —el Hotel Intercontinental de Ginebra, donde se negoció el acuerdo nuclear con Irán hace diez años— recordaba a otra época.

