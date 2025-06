¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante?

El domingo por la noche, tras los ataques aéreos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes, el crudo Brent, la referencia mundial, superó brevemente los US$ 80 por barril, según datos de Refinitiv, la primera vez que esto ocurre desde enero. Antes del conflicto, los precios se habían mantenido entre US$ 60 y US$ 75 por barril desde agosto de 2024.

