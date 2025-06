Dejó su hogar en California para irse a vivir en un crucero por 15 años

“Estar en la cubierta de un barco me hace feliz”, agrega Lane. “Cuando haga buen tiempo, estaré en esa cubierta. Y cuando el tiempo no esté del todo bueno, me abrigaré y también estaré en esa cubierta, porque ese es mi lugar feliz. Puedes quedarte de pie allí, puedes sentarte allí, puedes charlar con la gente, puedes leer un libro. Tienes la brisa del mar, tienes el aire del mar”.

“Durante los dos años que estuve allí, seguía buscando otro lugar a donde ir… no estaba conforme. No me sentía establecida. Porque no era la vida que quería”, dice Lane.

Los camarotes no son baratos, pero sí lo son si se comparan con The World, la única otra experiencia de crucero residencial que actualmente surca los mares y que está dirigida a un mercado de más lujo con un precio inicial de US$ 2,5 millones .

El CEO de Villa Vie Residences, Mikael Petterson, dice que los precios de los camarotes comienzan en US$ 129.000 por uno interior durante 15 años, además de que hay tarifas mensuales: US$ 2.000 por persona al mes para una ocupación doble y US$ 3.000 para una individual. Los camarotes exteriores comienzan en US$ 169.000, con tarifas mensuales que aumentan US$ 500 por persona.

