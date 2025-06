Desechos de SpaceX contaminan playa en Matamoros; ONG local enfrenta limpieza e impacto en la fauna

Marlon Sorge, director ejecutivo de la Corporación Aeroespacial para los Estudios del Reingreso de Escombros (Cords), le dijo a CNN que “si alguien encuentra restos relacionados con actividades espaciales, ya sea provenientes de reentradas (a la atmósfera terrestre), fallos de lanzamiento o pruebas, lo más seguro es no tocarlos y contactar a las autoridades correspondientes. Aunque muchos de estos restos no son peligrosos, los vehículos relacionados con vuelos espaciales pueden contener sustancias químicas y materiales peligrosos. Tenga en cuenta que no vale la pena el riesgo de tocar un pedazo de escombros, y esto podría interferir con investigaciones importantes.”

