Los acuerdos comerciales de Trump se están estancando en el peor momento posible

La idea de establecer nuevos aranceles para los países que no pueden o no quieren llegar a un acuerdo con Estados Unidos lleva más de dos meses en el aire, pero el plazo sigue retrasándose. El 23 de abril, Trump dijo que su administración “fijaría los aranceles” para los países que no negociaran nuevos términos en las siguientes semanas. El 16 de mayo, Trump dijo que “en un momento dado, en las próximas dos o tres semanas… diremos a la gente lo que tendrán que pagar para hacer negocios en Estados Unidos”.

