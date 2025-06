Ucrania pierde a un piloto de F-16 y su avión de combate en uno de los mayores ataques aéreos de Rusia

“Esta es una medida que la realidad de la guerra exige desde hace tiempo. Rusia no es parte de esta Convención y utiliza minas contra nuestros militares y civiles a gran escala. No podemos quedarnos sujetos a condiciones cuando el enemigo no tiene restricciones”, dijo Roman Kostenko, miembro del Parlamento ucraniano, en un comunicado.

