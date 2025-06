Cine, series y teatro: lunes de recomendaciones de Catalina Dlugi en CNN Radio

EL OSO. (Disney). Hay gente que todavía no la ha visto. No esperen innovaciones estéticas. Al comienzo, por ejemplo, él ya tiene una espada de Damocles: no hay más plata para sostener el restaurante. Hay que levantarlo o levantarlo. No busca cosas revolucionarias como en otras temporadas, pero tiene todos los ingredientes de los corazones rotos de su protagonista. Hay emoción y está actuada como los dioses. No creo que sea la última.

