DACA les permitió quedarse, pero no les dio ciudadanía: ahora los ‘dreamers’ temen que Trump vaya por ellos

Aunque su estatus legal ha cambiado, su compromiso con la comunidad inmigrante se ha intensificado. “Cuando mi esposo me ofreció que aplicáramos para mi residencia, dije si me hago ciudadano puedo votar. Así, a lo mejor hubiera sido diferente. A lo mejor Trump nunca hubiera tomado la oficina. A lo mejor no estaríamos donde estamos, con miedo en las calles, y sería muy diferente de lo que es ahorita”.

Para José, fue un alivio porque, dice, pensaron que sus problemas como no poder trabajar ni ir a la escuela o manejar terminarían. “Pensábamos que era un programa de 2 años y que en 2 años todos íbamos a vivir la vida de residentes o ciudadanos, no sé qué andábamos pensando. Sí ayudó, me ayudó a mí, ayudó a muchas personas. Pero fue solo una curita en una herida tan grande que es el sistema migratorio”, dice.

José, originario de México, llegó a Estados Unidos siendo niño. Vivió su adolescencia en el sur de Los Ángeles, cursó estudios en escuelas especializadas en medicina, y soñó con ser doctor. “Toda mi vida dije, voy a estudiar medicina”. Sin embargo, la dura conversación que tuvo con sus padres sobre cómo no tener un estatus legal le iba a dificultar las cosas, lo desalentó. “Dije, me voy a endeudar con miles de dólares y después no voy a poder trabajar legalmente. Y me rompió el corazón”, cuenta.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.