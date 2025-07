El influencer estadounidense Ethan Guo queda con arraigo nacional en Chile tras aterrizar sin permiso en la Antártida

La abogada de Guo, Karina Ulloa, declaró en conferencia de prensa el domingo, tras la audiencia, que su cliente “aclara que durante el vuelo, ya en el aire, comenzó a experimentar una serie de complicaciones, y que estaba realizando un vuelo exploratorio para ver si podía seguir esa ruta o no, las autorizaciones que tenía, etc. Pero mucha de esa información no está visible en la carpeta investigativa; por un lado, la documentación que tenía no fue escaneada ni documentada, por lo tanto, es información a la que actualmente no tenemos acceso”.

