CNN verifica: Trump afirma falsamente que su impopular megaproyecto es la “ley más popular jamás firmada” en la historia

– Una afirmación falsa de que “hemos logrado… cero impuestos sobre el Seguro Social para nuestros grandes adultos mayores”. La ley no elimina por completo el impuesto sobre el Seguro Social; en realidad, crea una deducción fiscal adicional temporal de US$ 6.000 por persona de 65 años o más cada año desde 2025 hasta 2028 (la deducción es menor para quienes ganan más de US$ 75.000 al año). La Casa Blanca ha dicho que el 88 % de los adultos mayores no pagará impuestos sobre los beneficios del Seguro Social con esta deducción adicional, frente al 64 % que no paga impuestos bajo la ley actual, pero incluso si la Casa Blanca tiene razón, los millones de adultos mayores restantes del 12 % seguirán pagando; y también algunos beneficiarios menores de 65 años, que no reciben esta nueva deducción.

