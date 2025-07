Trump dice que quiere más trabajadores cualificados, pero su Departamento de Trabajo busca eliminar programas de formación

“No diré que fue la peor, definitivamente no comparada con otros chicos de aquí; nunca he tenido problemas con la ley”, dijo. “Pero antes de Job Corps, honestamente no tenía nada. Tenía quizás US$ 20 a mi nombre”.

“Estaba tomando un descanso de la universidad. No me sentía listo para volver; además, estaba en un momento muy difícil en mi vida, había pasado por una ruptura difícil y simplemente no tenía adónde ir”, dijo Geib, de 29 años, en una entrevista la semana pasada con CNN. “Estaba prácticamente sin hogar, viviendo de sofá en sofá, y un amigo fue a Job Corps antes que yo y me lo contó”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.