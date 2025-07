Los demócratas intentan arruinar la fiesta de la victoria de Trump criticando su mayor triunfo nacional

Los republicanos niegan las afirmaciones de los demócratas sobre el efecto de los recortes a Medicaid, posiblemente el aspecto más emotivo y políticamente sensible del proyecto de ley. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en el programa “State of the Union” que los nuevos requisitos laborales para acceder al programa preservarían su viabilidad y no perjudicarían a los estadounidenses más vulnerables.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.