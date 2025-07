Hegseth no informó a la Casa Blanca antes de autorizar una pausa en los envíos de armas a Ucrania, dicen las fuentes

“Les diré esto: los ucranianos, les parezca injusto o no que hayamos dado todo ese dinero, fueron muy valientes, porque alguien tenía que operar esas cosas”, dijo. “Y mucha gente que conozco no lo haría, no tendrían el coraje de hacerlo”.

El presidente Donald Trump insinuó el martes que no era responsable de la medida. Al preguntársele el martes, durante una reunión de gabinete, si aprobaba la pausa en los envíos, Trump dudó, limitándose a decir que Estados Unidos seguiría enviando armas defensivas a Ucrania. Al ser presionado de nuevo sobre quién autorizó la pausa, Trump respondió: “No lo sé, ¿por qué no me lo dice?”.

