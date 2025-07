¿Cómo sobrevivir a una inundación repentina? Guarda un hacha en el ático

Tener una bolsa de emergencia preparada también le permitirá actuar con rapidez. La FEMA recomienda tener al menos un galón de agua por persona al día para varios días, así como provisiones de alimentos no perecederos para varios días, además de una linterna, un botiquín de primeros auxilios, baterías y artículos básicos de higiene como toallitas antibacterianas y bolsas de basura. Guardar dinero en efectivo también es una buena idea; si las tiendas están abiertas, no espere que acepten tarjetas de crédito si no hay electricidad ni internet.

Y no hay momento más peligroso para una inundación repentina que después del anochecer; no se puede ver la tormenta venir ni la crecida del agua. Peor aún si es demasiado tarde ya que no se está despierto para oír las advertencias.

