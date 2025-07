“Sin el TPS, perdemos todo”: hondureños temen las consecuencias del fin del estatus de protección temporal en EE.UU.

Por ahora, la inmigrante asegura que seguirá trabajando. “Con la edad que tengo, me siento bien, sigo en la lucha”, afirmó. Pero reconoce que tiene temor a las redadas de los agentes de ICE: “No me gustaría que me agarrasen y que me tengan en cárceles, a veces me asusta”. También rechaza la posibilidad de separarse de su nieto, de 18 años y nacido en EE.UU., al que prácticamente crio.

