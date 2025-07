Trump elige un duro rival: por qué Brasil puede enfrentar mejor que otros países la amenaza de aranceles del 50 %

“El Gobierno de Brasil no puede hacer lo que Trump quiere. Lula no le va a decir qué hacer al Supremo Tribunal Federal y es muy probable que aplique represalias”, analizó el economista y consultor André Perfeito, aunque puso en duda que se concrete la amenaza del mandatario estadounidense. “Sabemos que cambia mucho su forma de pensar. No creo que mantenga su palabra”, añadió en entrevista con CNN.

