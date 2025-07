¿Qué sucedió en las horas previas, durante y después de un diluvio catastrófico que azotó Texas Hill Country?

El alcalde de Kerrville, Herring, dijo más tarde que salió el jueves por la noche antes de la tormenta y miró el cielo. “Parcialmente nublado. El cielo no estaba enfurecido y pensé: ‘Alguien va a recibir lluvia, pero probablemente no seremos nosotros’. Y me equivoqué”, dijo. “Me despertó un trueno en medio de la noche. Miré afuera y llovía ligeramente. De hecho, en la ciudad de Kerrville no llovió mucho hasta más tarde”.

