La próxima “Tormenta del Siglo” podría ser aún más fuerte, según un nuevo estudio

Analizaron 900 en total y encontraron que la velocidad máxima del viento de los “nor’easters” más intensos aumentó alrededor de un 6 % desde 1940, según el estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

