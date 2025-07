Trump tambalea mientras la tormenta Epstein sacude a su gobierno

Pero la maestría de Trump en las teorías conspirativas no ayudó a sofocar el drama de Epstein. La semana pasada, el Departamento de Justicia emitió un memorando en el que insistía en que no había pruebas de que el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto tuviera una lista de clientes ni de que hubiera sido asesinado en prisión. Pero, como el presidente podría haberle dicho a Bondi, decirle a la gente que no existe tal cosa solo aviva la llama de la conspiración.

