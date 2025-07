Trump intenta reescribir la historia sobre haber sido “engañado” por Putin

“¿‘Qué pasaría si’ cualquier cosa?”, dijo Trump. “¿Qué pasaría si te cae una bomba en la cabeza ahora mismo, OK? ¿Qué pasa si rompen el acuerdo? No lo sé. Lo rompieron con Biden porque no lo respetaban. No respetaban a Obama. A mí sí me respetan”.

“Firmamos un alto el fuego en 2019”, dijo Zelensky. “Alto el fuego. Todos me dijeron que él nunca entraría [en Ucrania]. Firmamos con él un contrato de gas —sí, un contrato de gas—, pero después de eso rompió el alto el fuego, mató a nuestra gente y no hizo el intercambio de prisioneros. Firmamos un acuerdo de intercambio de prisioneros, pero no lo cumplió”.

