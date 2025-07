Una bibliotecaria se fugó con un capitán de yate en el verano de 1968. Ese fue el comienzo de una increíble historia de amor

“En nuestra época, podías ser maestra, secretaria o enfermera, básicamente. Y esas eran las tres opciones, y yo pude ser algo más, y con su apoyo, no solo me dio ánimos”, dijo. “Tuve ese apoyo. Siempre me apoyó”.

“Estaba tan emocionada”, dijo. “No podía esperar, así que no esperé. Pensé: ‘Si no voy, me quedaré pensando en ello el resto de mi vida’”.

“Llamé a Doug y le dije: ‘Bueno, me dijiste que lo resolviera. No sé qué estoy haciendo, pero tengo que hacerlo’. Mis padres se quedaron atónitos, pero mis amigos estaban aún más atónitos, y yo no podía evitarlo. Sabía que era una estupidez y estaba mal, porque, bueno, en aquella época la gente no hacía este tipo de cosas”.

“Estaba desesperada”, recordó. “En aquella época no podíamos permitirnos hacer llamadas de larga distancia, teníamos que escribir; no teníamos comunicaciones como ahora. Así que esperaba tener noticias suyas, y revisé todo el correo y no encontré ninguna carta… pero al final había una nota de mi compañera de piso que decía: ‘¿Quién demonios es el capitán Parsons del Sugar Shack?’”.

