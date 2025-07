Estados Unidos destruirá 500 toneladas de alimentos de emergencia financiados con fondos públicos

Dos raciones de galletas al día son suficientes para evitar la muerte de personas, dijo el exfuncionario, pero señaló que no reemplazan la comida real. Sin embargo, tenían “todo el sentido” en la catastrófica situación de Gaza “porque no hay agua potable, no hay forma de cocinar, no hay aceite, no hay fuego”, añadió.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.