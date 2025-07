Suman 8 investigaciones por posibles omisiones en el caso de los cuerpos hallados en el crematorio de Ciudad Juárez

El avance de la investigación dependerá de la rapidez con la que respondan las instituciones involucradas, señaló el funcionario. Una vez concluido el proceso, la CEDH se pronunciará sobre si hubo omisiones o no, agregó. La institución puede emitir una recomendación señalando fallas o resolver que no hubo responsabilidad, pero sus conclusiones no implican necesariamente sanciones.

“Definitivamente se va a ampliar la queja porque no nada más Coespris pudiera tener responsabilidad. Vamos a ampliar la queja al municipio de Juárez. Todavía no determinamos exactamente cuál sería la instancia a la cual vamos a pedir información, pero definitivamente vamos a pedir información al municipio de Juárez, sin prejuzgar, no estamos prejuzgando”, dijo Carrasco.

