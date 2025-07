Trump pide a Bondi que solicite la divulgación de “todos los testimonios pertinentes” en torno a la investigación de Epstein

“Esta revisión sistemática no reveló ninguna ‘lista de clientes’ incriminatoria”, afirma el memorando sin firmar. “Tampoco se encontraron pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones. No descubrimos pruebas que pudieran fundamentar una investigación contra terceros no acusados”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.