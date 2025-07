Cinco grandes preguntas sobre los vínculos de Trump con Epstein

“Bueno, lo conocía como lo conocían todos en Palm Beach”, dijo Trump a los reporteros durante su primer mandato. “Quiero decir, la gente en Palm Beach lo conocía. Era una figura en Palm Beach. Pero me distancié de él hace mucho tiempo. No creo haber hablado con él en 15 años. No era fan”.

Trump añadió en una publicación en redes sociales después de que se publicara la historia: “Esas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.