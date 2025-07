La verdad detrás de la “angustiosa decisión” de CBS de cancelar el exitoso programa nocturno de Stephen Colbert

¿Pero no podría CBS haber explorado cambios en la estructura de costos? Eso fue lo que la cadena hizo más tarde en la noche, en su franja horaria de las 00:35, en 2023. “The Late Late Show with James Corden” terminó, en parte porque ya no generaba ingresos para CBS, y en su lugar se lanzó un programa más económico llamado “After Midnight”.

Además, estos programas no encajan bien en las plataformas de streaming, ya que tienden a ser temáticos, lo que limita la vida útil del contenido. Los comentarios y entrevistas de Colbert suelen viralizarse en redes sociales, pero esa atención no se convierte fácilmente en dinero contante y sonante, ya que CBS no controla las plataformas sociales.

El panorama financiero no ha hecho más que empeorar desde entonces. Guideline, una firma de datos publicitarios, estima que los programas de la última franja nocturna de las cadenas generaron US$ 439 millones en ingresos publicitarios en 2018 y solo US$ 220 millones en 2024, una disminución del 50 %.

