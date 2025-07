“Espero que sea mejor que Messi”: ¿cumplirá Lamine Yamal con expectativas del dorsal 10 del Barcelona? Esto dicen aficionados

“Seguramente, esto que estamos viendo, los detalles de su fiesta de cumpleaños, cogerán una importancia que hoy no tienen si el chaval en la próxima temporada no lo hace como de él se espera (…) Y eso es de lo que se trata, de estar más protegido para cuando no vengan bien dadas”, reflexiona Marqués.

Entre los motivos que han provocado que la controversia alcance esta magnitud está su corta edad, tal y como enfatiza a CNN Enrique Marqués, analista deportivo. “Hasta hace una semana no podía comprar alcohol, no podía votar y no podía conducir; y hemos visto que se ha organizado en torno a él un ruido que no corresponde con la edad de un adolescente, sino con alguien mucho mayor”, argumenta.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.