Lonigro: “Combatir al kirchnerismo con K o con massistas es insólito”

Sobre su posición ideológica, Lonigro marcó una diferencia tajante: “ Nosotros somos liberales, no libertarios . El liberalismo propende a tener un Estado reducido, limitado a las disciplinas más importantes: relaciones exteriores, justicia, educación, defensa, salud. Un Estado flaco pero proteico, importante en sus funciones. Los libertarios son antiestado, son anarcocapitalistas, no creen en el Estado. Y nosotros creemos que ese no es el camino”.

