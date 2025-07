“The Fantastic Four: First Steps” recauda US$ 118 millones en EE.UU. en su primer fin de semana

“The Fantastic Four: First Steps” debería ayudar a revitalizar la franquicia tras la decepción en taquilla de la versión de 2015 de 20th Century Fox, que recaudó solo US$ 76,3 millones en todo su recorrido, ajustados por inflación.

Quizás contribuyó a esa fatiga el hecho de que Disney lanzara series del Universo Cinematográfico de Marvel en su plataforma de streaming, lo que complicó la franquicia, según Dergarabedian. Tampoco ha ayudado que, desde la pandemia, las películas de Marvel no hayan tenido estrenos exitosos, con la excepción de “Deadpool & Wolverine” en 2024 (US$ 211 millones) y “Spider-Man: No Way Home” en 2021 (US$ 260 millones).

El reboot representó un gran regreso para la saga, ubicándose dentro del rango de las expectativas de los analistas, aunque por debajo de los US$ 130 millones previstos. “The Fantastic Four” también logró el mejor fin de semana para una película de Marvel este año, superando con facilidad a “Captain America: Brave New World” en febrero (US$ 88,5 millones) y a “Thunderbolts” en mayo (US$ 74,3 millones).

“The Fantastic Four: First Steps”, de Disney, arrasó en la taquilla nacional y superó a su competidor en la trama de superhéroes, “Superman”, y culminó en el primer lugar con US$ 118 millones.

