El largo expediente de historias falsas de Donald Trump

Nadie podría recordar esa noche porque no ocurrió. Trump no firmó ninguna “ley” sobre sanciones por daños a monumentos, no hizo nada para imponer sentencias de cárcel rápidas o automáticas de 10 años a quienes dañen monumentos, y la política que anunció en junio de 2020 no dispersó de repente una marcha activa hacia el monumento a Jefferson.

Sea lo que sea que Trump recuerde, eso no es lo que pasó. En realidad, Walz, no Trump, fue quien desplegó la Guardia Nacional de Minnesota , más de siete horas antes de que Trump amenazara públicamente con desplegar la Guardia él mismo. Si bien muchos republicanos y algunos demócratas criticaron a Walz por no enviar la Guardia más rápido, es indiscutible que Walz, no Trump, fue quien finalmente lo hizo.

Este supuesto intercambio no pudo haber ocurrido. Aparte de que el MIT dice que no tiene información que sugiera que Kaczynski haya asistido alguna vez al MIT (fue a la cercana Harvard), el tío del presidente murió en 1985 , más de una década antes de que Kaczynski fuera identificado públicamente como el Unabomber, en 1996 . Dado que Kaczynski había vivido durante años como un ermitaño en la naturaleza, no hay ninguna razón aparente por la que Donald Trump habría estado preguntándole a alguien sobre Kaczynski en 1985 o antes.

No hay constancia de que Trump haya emitido ninguna advertencia pública de este tipo antes de la invasión de 2003. Cuando el locutor de radio Howard Stern le preguntó a Trump, en septiembre de 2002 , si estaba “a favor de invadir Iraq”, Trump dijo: “Sí, creo que sí. Ojalá la primera vez se hubiera hecho correctamente”. Trump no expresó una opinión firme sobre la guerra en una entrevista en Fox, en enero de 2003 , diciendo que “o atacas o no atacas” y que el entonces presidente George W. Bush “tiene que hacer algo o no hacer nada, tal vez”.

Trump, promocionando su destreza en política exterior, ha estado afirmando falsamente durante años que advirtió de manera pública a Estados Unidos de no invadir Iraq en 2003. Lo volvió a hacer en comentarios a periodistas en junio: “Lo dije fuerte y claro, pero era un civil, aunque supongo que recibí mucha publicidad, pero me oponía mucho a la guerra de Iraq. Y de hecho dije: ‘No entren, no entren, no entren’. Pero dije: ‘Si van a entrar, quédense con el petróleo’. Pero no lo hicieron”.

Un funcionario de la Casa Blanca, que respondió a las preguntas de CNN bajo condición de anonimato, señaló que Trump predijo correctamente el brexit y luego dijo: “Él estaba en Escocia antes de la votación”. El funcionario no reconoció que, contrariamente a lo que Trump afirmó el lunes y ha asegurado durante años, él no estaba allí el día antes de la votación del brexit y no hizo una predicción ese día.

En realidad, Trump visitó Escocia el día después del referéndum del brexit, no el día antes . Y aunque sí dijo , unos tres meses antes, que pensaba que el Reino Unido finalmente saldría de la Unión Europea, no hizo predicciones públicas en una entrevista el día antes de la votación; dijo que personalmente estaba a favor del brexit, pero también que “no creo que nadie deba escucharme porque realmente no me he centrado mucho en eso”.

