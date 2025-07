Luis Díaz se va al Bayern Munich en un fichaje millonario plagado de récords

Según datos de transfermarkt el traspaso de Díaz fue de poco más de US$ 80 millones, superado por Matheus Cunha del Wolverhampton al Manchester United por US$ 85,12 millones, Bryan Mbeumo del Brentford al Manchester United por US$ 86.4 millones, Hugo Ekitiké del Frankfurt al Liverpool US$ 109 millones y Florian Wirtz del Bayer Leverkusen al Liverpool por US$ 143 millones.

