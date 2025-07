Presidente de Costa Rica anuncia salida de altos funcionarios de su Gobierno ante carrera electoral

En su habitual conferencia de prensa de los miércoles, el presidente Chaves dijo que no está preocupado porque “este Gobierno no afloja”, que respeta sus decisiones y que admira su deseo de seguir sirviendo a Costa Rica desde otros espacios. “Me llena de ilusión patriótica la esperanza de lo que viene para ellos, será bueno, será patriótico y podría llegar a ser transformador”, dijo el mandatario. Agregó que ya tiene los relevos y que solo le falta definir a la persona que ocupará la presidencia de la Junta de Protección Social (JPS). Este jueves es el último día de estos funcionarios en el Ejecutivo, quienes aún no hablaron sobre su salida.

