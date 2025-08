¿Qué sabía Trump sobre Virginia Giuffre, acusadora de Jeffrey Epstein? Esto sabemos

Un empresario de Florida dijo al New York Times en 2019 que expresó su preocupación sobre la conducta de Epstein antes de un evento de “chicas de calendario” en 1992. “Le dije: ‘Mira, Donald, conozco muy bien a Jeff, no puedo permitir que ande detrás de chicas jóvenes’”, dijo el empresario, George Houraney. (La primera Casa Blanca de Trump no comentó sobre ese informe).

“No, realmente no sé por qué”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero dije que si se llevaba a alguien de Mar-a-Lago, estaba contratando o lo que sea que estuviera haciendo, no me gustó, y lo echamos. Dijimos que no lo queríamos en ese lugar”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.