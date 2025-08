Trump acaba de revelar su nuevo plan arancelario. Estos son los puntos principales

Además, México y Canadá seguirán enfrentando aranceles más altos para los productos no exentos bajo el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. El jueves, México acordó extender por 90 días el arancel actual del 25 % que Estados Unidos aplica a dichos productos. Los productos canadienses no exentos importados a Estados Unidos enfrentarán un arancel del 35 % a partir del viernes a las 12:01 a.m. hora de Mimi, en comparación con el arancel anterior del 25 %.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.