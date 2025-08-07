Trump aumenta la presencia de fuerzas federales del orden en Washington desde este jueves por la noche

Por Samantha Waldenberg y Kristen Holmes, CNN

El Gobierno Trump aumentará la presencia de fuerzas federales del orden en Washington a partir del jueves por la noche, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. Esto ocurre pocos días después de que un conocido exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental fuera agredido en la ciudad.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de fuerzas federales del orden para proteger a los ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá refugio seguro para los criminales violentos en Washington. El presidente Trump está comprometido a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, dijo Leavitt.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNN que el aumento de la presencia policial incluirá agentes federales en “unidades identificadas y altamente visibles”.

El aumento de la presencia comenzará a la medianoche y empezará como un esfuerzo de 7 días, con la opción de extenderse, agregó el funcionario.

El aumento de la presencia policial estará liderado por la Policía de Parques de EE.UU., con la participación de la Policía del Capitolio de EE.UU., el FBI, la Policía de Washington, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y otros.

El esfuerzo “se centrará en las zonas turísticas de alto tráfico y otros puntos críticos conocidos”, según el funcionario.

A pesar de las repetidas afirmaciones de Trump sobre el aumento de la delincuencia en Washington, las cifras de delitos en 2025 son más bajas que las del año pasado, según una comparación preliminar de delitos acumulados hasta este momento del año elaborada por la Policía de Washington. Hasta el miércoles, el crimen violento ha bajado un 26%, según este cuerpo.

