United Airlines informa que resolvió “problema tecnológico” que retrasó sus vuelos

United Airlines afirmó a CNN que ya resolvió un “problema tecnológico” que detuvo los vuelos principales en los aeropuertos de salida la noche de este miércoles.

“Estamos trabajando con los clientes para llevarlos a sus destinos tras una interrupción tecnológica ocurrida este miércoles por la noche”, comentó un portavoz de la aerolínea a CNN. “El problema tecnológico subyacente ya fue resuelto y, aunque esperamos retrasos residuales, nuestro equipo está trabajando para restablecer nuestras operaciones normales”.

Alrededor del 31 % de los vuelos de la aerolínea registraron retrasos y el 1 % fue cancelado hasta las 9:45 p.m., hora de Miami, de acuerdo con el rastreador de vuelos FlightAware.

La pasajera Angela Jeffers, cuyo vuelo de Nashville a Denver se retrasó dos horas este miércoles, apuntó que el piloto informó a los pasajeros sobre la falla del sistema.

“Nos faltan algunos números que necesitamos para despegar, así que no podemos despegar todavía y no tenemos una estimación de cuándo podremos hacerlo”, recordó Jeffers que dijo el piloto.

Jeffers contó a CNN por mensaje de texto que alrededor de las 9:30 p.m., hora de Miami, se les informó que algunos vuelos habían comenzado a abordar, pero que debido al tráfico aéreo no todos podían hacerlo. United ofreció pagarle un hotel y un vuelo para el día siguiente, ya que su avión no había abordado, según relató.

Su hermana, Jessica Jeffers, también se vio afectada por la interrupción la noche de este miércoles, pero en un aeropuerto de Denver. Ella también dijo a CNN que estuvo varada durante dos horas.

“Ha sido bastante difícil aquí”, indicó Jessica Jeffers a CNN en un mensaje de texto alrededor de las 9:00 p.m., hora de Miami. “He estado atrapada unas dos horas en un avión en Denver esperando para ir a Newark. Hace poco nos dieron la opción de desembarcar o quedarnos y esperar, sin ninguna indicación de lo que está pasando. El aire acondicionado ha estado funcionando muy bajo, así que básicamente hemos estado asándonos aquí durante horas”.

Aeropuertos en Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se han visto afectados, según el sistema de estado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que mostró que United solicitó suspensiones de despegue alrededor de las 7:30 p.m., hora de Miami.

