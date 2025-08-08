Exclusiva: fuerzas federales comenzarán a entrevistar a niños inmigrantes no acompañados bajo custodia del Gobierno

Por Priscilla Alvarez, CNN

El Gobierno de Trump notificó esta semana a los proveedores de albergues que cuidan a niños inmigrantes no acompañados que agentes federales de la ley comenzarán a realizar entrevistas en persona a los menores en albergues de todo el país, según una notificación interna obtenida por CNN.

La notificación, que no se había reportado previamente, marca una escalada en el enfoque de la administración sobre los niños inmigrantes que llegaron no acompañados a la frontera sur.

En los últimos meses, el Gobierno de Trump ha apuntado a los servicios legales para los niños inmigrantes bajo custodia, ha dificultado que los padres y tutores recuperen a sus hijos de la custodia gubernamental y ha ordenado a los agentes federales preguntar a los adolescentes migrantes si desean salir voluntariamente del país.

Mientras que la administración dice que las entrevistas serán parte de un esfuerzo continuo para identificar y erradicar posibles actividades delictivas, defensores de inmigrantes y niños dicen que la notificación enciende señales de alerta significativas y amenaza con desmantelar las salvaguardas destinadas a proteger a los menores inmigrantes.

La notificación interna recibida por los proveedores esta semana hace referencia a una guía de julio sobre un equipo federal interinstitucional, que incluye funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, que se ha creado para identificar, investigar y procesar actividades delictivas relacionadas con menores no acompañados.

Pero la notificación carece de detalles, como cuántos niños serán entrevistados, con qué propósito y si podrán tener un abogado presente. Esto ha generado preocupaciones entre defensores y expertos en inmigración que ahora buscan respuestas antes de las entrevistas previstas.

“Podría causar daño (en lugar de) mitigar el daño”, dijo Jennifer Podkul, directora de defensa global de Kids in Need of Defense, un grupo que trabaja con menores inmigrantes no acompañados. Podkul dijo a CNN que ella, junto con otros defensores y abogados, ya reportan casos a las autoridades federales cuando surgen preocupaciones sobre trata o actividades delictivas.

“Nos preocupa lo que los niños entienden o no”, dijo Podkul, refiriéndose al enfoque generalizado de las entrevistas. Por ejemplo, algunos de los niños que podrían ser interrogados podrían incluir a aquellos que fueron puestos bajo custodia gubernamental después de que recientes acciones de control interno resultaran en la detención de su padre o tutor.

El presidente Donald Trump ha criticado repetidamente al Gobierno de Biden por su manejo de los niños inmigrantes y ha afirmado (a menudo sin pruebas) que muchos de esos niños están en peligro. Eso ha servido de base para que la actual administración lance un esfuerzo agresivo para investigar cualquier posible actividad delictiva.

Funcionarios de Trump argumentan que cientos de miles de niños quedaron sin ser contabilizados después de ser liberados en Estados Unidos bajo el mandato del expresidente Joe Biden. También han expresado escepticismo sobre el programa federal diseñado para cuidar a los niños inmigrantes hasta que sean colocados con patrocinadores, que generalmente son padres o tutores que ya viven en Estados Unidos.

Exfuncionarios de Biden refutan que haya un gran número de niños desaparecidos.

Los niños inmigrantes que llegan solos a Estados Unidos son puestos bajo el cuidado de una agencia federal dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) conocida como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que opera albergues a nivel nacional para resguardar a los niños hasta que puedan ser liberados con un patrocinador, que ya reside en Estados Unidos.

Los patrocinadores son investigados antes de que el niño sea liberado a su cuidado. Sin embargo, funcionarios del Gobierno de Trump argumentan que los patrocinadores no fueron debidamente investigados ante el aumento de llegadas de menores.

Se han implementado procesos para evaluar si un niño bajo custodia del Gobierno puede estar en peligro o en riesgo. Si es necesario, los casos se remiten a las fuerzas del orden, lo que podría incluir una entrevista con el niño, aunque probablemente ocurriría fuera del campus según las circunstancias.

Actualmente, hay más de 2.000 niños bajo la custodia de la ORR, según datos federales.

A principios de este año, el Gobierno de Trump estableció una improvisada “sala de guerra” en la sede del HHS en Washington para analizar datos sensibles con el fin de localizar a niños inmigrantes y desplegar a las autoridades federales en los hogares donde residen los niños después de ser liberados de la custodia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está entre las agencias involucradas en el esfuerzo.

En una declaración a CNN, el portavoz del HHS, Andrew Nixon, dijo: “Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para identificar actividades delictivas que amenacen a los niños extranjeros no acompañados y erradicar tanto la trata como el fraude”.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el HHS ha revisado miles de informes de niños no acompañados que, según argumentan, fueron ignorados bajo la administración anterior, generando pistas de investigación que el departamento está siguiendo.

“A partir del 24 de julio de 2025, se han analizado y procesado más de 59.000 de los informes atrasados, lo que ha resultado en más de 4.000 pistas de investigación, incluyendo fraude, trata de personas y otras actividades delictivas”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

“A diferencia de la administración anterior, el presidente Trump y la secretaria Noem se toman en serio la responsabilidad de proteger a los niños y continuarán trabajando con las fuerzas federales del orden para reunir a los niños con sus familias”, agregó McLaughlin.

Defensores que trabajan con niños inmigrantes sostienen que su protección debe ser la prioridad, pero en el contexto de la represión migratoria de la administración, las entrevistas con las fuerzas federales del orden podrían resultar perjudiciales sin las debidas precauciones.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, agentes de ICE han llevado a alrededor de 500 niños a la custodia del Gobierno, informó anteriormente CNN, ya sea porque sus situaciones se consideraron inseguras o debido a acciones de control migratorio contra patrocinadores, la mayoría de los cuales son los padres u otros familiares de los niños.

La ORR también ha implementado nuevas pautas que la agencia describe como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la verificación de los patrocinadores, que suelen ser familiares de los niños. Las directrices requieren que el personal se reúna con ellos en persona antes de ubicar a los niños, según un correo electrónico enviado al personal y obtenido por CNN.

Pero también señala que las agencias federales del orden “pueden estar presentes para cumplir con sus propios objetivos de misión, que pueden incluir entrevistar a los patrocinadores”, indica el correo electrónico. La posible participación de agencias federales de control podría agravar el efecto disuasorio ya presente entre las familias inmigrantes, muchas de las cuales son indocumentadas y tienen hijos bajo custodia, según los expertos.

