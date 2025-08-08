IRS comparte datos confidenciales de contribuyentes con autoridades de inmigración para encontrar inmigrantes indocumentados

Por René Marsh, CNN

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a compartir datos confidenciales de los contribuyentes esta semana con las autoridades de inmigración que buscan inmigrantes indocumentados, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Como parte del masivo impulso de deportación del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional firmaron un acuerdo en abril para entregar información sobre inmigrantes indocumentados que, según el DHS, ya enfrentan órdenes de deportación y están bajo investigación criminal federal.

Si bien el IRS ha revelado datos fiscales sensibles anteriormente por razones específicas permitidas por la ley de privacidad, la agencia nunca ha compartido volúmenes tan grandes de datos con ninguna agencia con el único propósito de aplicar leyes de inmigración a gran escala.

Los registros incluyen información personal como nombres, direcciones y datos fiscales de los inmigrantes, lo que permitirá al DHS confirmar las direcciones de los hogares y la ubicación de las personas que, según dice, enfrentan órdenes finales de deportación o que son objeto de investigaciones criminales federales.

El intercambio de datos comenzó esta semana después de un “impulso” de la administración Trump para ponerlo en marcha, dijo una de las fuentes.

Esto ocurre tras meses de tensión dentro del IRS por los planes y preocupaciones internas de funcionarios de carrera sobre la legalidad de la colaboración. El caos provocó la renuncia o la inminente salida de varios altos funcionarios del IRS a principios de este año, según informó CNN anteriormente.

El inicio del intercambio de datos también ocurre mientras Trump está destituyendo a Billy Long de su cargo como comisionado del IRS, informó CNN el viernes temprano.

Una de las fuentes dijo a CNN que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas solicitó información personal de 1,23 millones de personas que sospecha que están en el país ilegalmente, pero solo una pequeña fracción, menos del 5 %, fue compartida porque los datos que ICE envió al IRS no tenían datos exactamente coincidentes para confirmar a las personas que estaban buscando.

“Menos del 5 % no es lo que esperaban”, dijo la fuente.

La Casa Blanca no estaba contenta con la cantidad de registros compartidos y llamó por la falta de datos a primera hora de la mañana del viernes, agregó la segunda fuente.

En respuesta al reportaje de CNN, una portavoz de la Casa Blanca dijo: “La administración Trump está trabajando conjuntamente para aplicar el decreto del presidente Trump destinado a poner fin al despilfarro, el fraude y el abuso mediante la eliminación de los silos de información y a impedir que los inmigrantes ilegales se aprovechen de las prestaciones destinadas a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Cualquier afirmación absurda que no sea que todos están alineados con la misión es simplemente errónea y una noticia totalmente falsa”.

CNN se ha comunicado con el DHS y el Tesoro para solicitar comentarios.

En abril, CNN informó que funcionarios del DHS le dijeron al IRS que necesitan acceso a sus datos para ayudarlos a localizar hasta 7 millones de presuntos inmigrantes indocumentados, una cifra sorprendente que “conmocionó” a los empleados del IRS.

El IRS tiene direcciones de inmigrantes indocumentados porque muchos se registran en la agencia y pagan miles de millones de dólares en impuestos cada año, a cambio de que sus datos permanezcan confidenciales en la mayoría de las circunstancias.

La información fiscal generalmente se ha mantenido confidencial dentro del IRS, pero las estrictas leyes de privacidad establecen algunas excepciones; por ejemplo, los datos pueden compartirse con las fuerzas del orden para la investigación y el enjuiciamiento de delitos no tributarios. Sin embargo, no está claro si el DHS ha proporcionado al IRS evidencia de que los 7 millones de personas que esperan localizar utilizando datos del IRS están siendo investigados o enfrentan un enjuiciamiento por delitos no tributarios.

A menudo se insta a los inmigrantes indocumentados a registrarse en el IRS y pagar sus impuestos federales porque eso los hace parecer residentes respetuosos de la ley y podría ayudar en su caso de inmigración.

Los abogados que representan a grupos de inmigrantes han argumentado que el acuerdo de intercambio de datos entre el IRS y el DHS significa que el IRS ha incumplido su deber de proteger la información de los contribuyentes contra divulgaciones indebidas y abrirá la puerta para que las fuerzas del orden federales obtengan acceso a información confidencial de los contribuyentes sin obtener una orden judicial, como lo exige la ley.

