Exclusiva CNN: fotos inéditas de la boda secreta de JFK Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy

Fueron una de las parejas más publicitadas del mundo, pero mantuvieron su boda en secreto, incluso para algunos de los invitados.

Al inicio del otoño, en una iglesia de una sola habitación en la isla Cumberland de Georgia, John F. Kennedy Jr. (JFK Jr.) y Carolyn Bessette-Kennedy se casaron en 1996 frente a sus familiares y amigos más cercanos. A pesar del ambiente relajado de la celebración ese fin de semana —la pequeña y rústica capilla, la pista de baile improvisada al aire libre y las fogatas nocturnas en la playa—, la boda se volvió legendaria, y la elección poco convencional de Bessette-Kennedy de un elegante vestido lencero ha redefinido el estilo nupcial.

Aunque a lo largo de los años han surgido más imágenes y anécdotas, una colección de instantáneas fue compartida en exclusiva con CNN antes del estreno de la serie original de tres partes “American Prince: JFK Jr.”, que se transmitirá este 9 de agosto.

Las fotos fueron tomadas por Carole Radziwill, experiodista (y, más recientemente, exintegrante de “Real Housewives”) quien era cercana a los Kennedy. Su difunto esposo, Anthony, era primo y padrino de JFK Jr., y las fotos en película Instamatic formaban parte de un álbum que ella hizo para la pareja.

“Fue casi como si se hubieran fugado con 30 de sus amigos más cercanos. Fue muy así”, dijo. “No tenías la sensación de que nada estuviera demasiado planeado. Simplemente dejaron que las cosas sucedieran como sucedieron. Y había algo tan hermoso en eso”.

Radziwill supo los detalles de la boda al llegar, desde el ambiente íntimo hasta el vestido de Narciso Rodriguez. Bessette-Kennedy conocía al diseñador por su tiempo trabajando como publicista en Calvin Klein. Pero para algunos de los invitados, contó, la boda se mantuvo en secreto hasta el último momento para evitar que la prensa se enterara.

“Se hizo evidente muy rápido que nadie en el mundo sabía que estábamos allí ni por qué estábamos allí”, dijo. “Eso en sí mismo fue mágico, porque fue como ‘Oh, Dios mío, lo lograron’. Principalmente Carolyn lo logró, porque estaba decidida a casarse en privado”.

En las fotos de Radziwill, capturó imágenes espontáneas de la pareja conversando y riendo con amigos y familiares durante la cena de ensayo. JFK Jr. y Ted Kennedy charlando con el pastor afuera de la capilla blanca y roja; amigos y familiares reunidos bajo una carpa para la recepción. Anthony Radziwill, quien falleció de cáncer menos de un mes después de la muerte de JFK Jr. y Bessette-Kennedy, posando feliz junto a su primo mientras se viste para la ceremonia, con el brazo de JFK Jr. sobre él. Después de la ceremonia, los recién casados se acercaron para cortar un pastel floral de tres pisos, y, en la pista de baile, Bessette-Kennedy llevaba la chaqueta del traje de su esposo mientras él la abraza.

Y aunque la llegada de la novia a la ceremonia no está entre las imágenes, ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de Radziwill.

“Ya estaba oscuro en ese momento, así que iluminaron el interior de la iglesia con velas. Fue muy improvisado”, dijo. “Solo recuerdo las puertas abriéndose al fondo de la capilla y ella entrando. Se veía tan hermosa. Y la luz era increíble. Era como una película”.

“Quiero decir, literalmente pensé: ‘Scorsese no podría haberlo hecho mejor’”, dijo.

La simplicidad de ese fin de semana es algo que recuerda con cariño, ya que el grupo se reunió para celebrar a la pareja antes de que nadie más lo supiera. “Hay una elegancia en la informalidad que creo que es difícil de replicar, ciertamente ahora y hasta entonces”, dijo Radziwill. “Así eran ellos como seres humanos”.

