Lula da Silva habla con Putin mientras se aproxima la cumbre con Trump en Alaska

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una llamada telefónica este sábado con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en la que se tocaron varios temas, entre ellos, las conversaciones que el Kremlin está llevando a cabo con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania, dijo en un comunicado la Presidencia de Brasil.

En la llamada, que duró alrededor de 40 minutos, “Putin compartió información sobre sus conversaciones en curso con Estados Unidos y los recientes esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania”, según el comunicado.

El comunicado añade que Lula da Silva hizo énfasis en buscar una solución pacífica al conflicto.

Esta conversación se da apenas horas después de que se confirmara la cumbre entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo en Alaska el viernes 15 de agosto. Antes del anuncio de la cumbre, Trump adelantó los términos de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, que podría incluir “algún intercambio de territorios”.

La llamada entre Lula da Silva y Putin también llega en medio de una tensa relación entre EE.UU. y Brasil, sobre todo por el tema de los aranceles estadounidenses.

La semana pasada, el presidente brasileño pidió que su país sea tratado de igual a igual en las eventuales negociaciones comerciales con Estados Unidos, y subrayó que existe un “límite de discusión” con el Gobierno de Trump.

En tanto, el pasado miércoles Lula da Silva dijo a Reuters que no veía espacio para conversaciones directas con Trump, pues cree que se convertiría en una “humillación” para él. Ese mismo día, los aranceles del 50 % anunciados por el gobierno de EE.UU. sobre sus importaciones desde Brasil entraron en vigor.

Los aranceles de 50 % contra Brasil son los más altos hasta la fecha sobre cualquier país del mundo desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de este año.

