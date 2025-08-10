El plan de China de construir una “superembajada” en el corazón de Londres enoja a los vecinos, que temen por su seguridad

Por Sophie Tanno, CNN

Ahora se trata de una calle tranquila y discreta que se encuentra a pasos de algunos de los monumentos más famosos de Londres.

Sin embargo, los residentes de Cartwright Street pronto podrían ver desde sus ventanas los balcones del personal de la embajada china, si se llevan a cabo los planes de construir una nueva “superembajada” en la zona.

China está impulsando los diseños de su nueva sede diplomática en Royal Mint Court, una gran parcela en el corazón de Londres, cerca del Puente de la Torre y la Torre de Londres. El imponente edificio, que actualmente está vacío, albergaba antiguamente la fábrica de monedas británica.

Si la propuesta sale adelante, China invertirá varios cientos de millones de dólares en la transformación del edificio, convirtiéndolo en la embajada más grande de Europa. China compró el histórico terreno en 2018 por unos US$ 312 millones.

Los planes han suscitado temores de un posible espionaje, han inquietado a los residentes de la zona, preocupados por su seguridad personal, y se producen en un momento en el que Beijing ha ofrecido recompensas por residentes de Hong Kong que se encuentran en el Reino Unido. El Reino Unido ha sido un destino popular para muchos emigrantes de la antigua colonia británica, ahora una ciudad china semiautónoma, donde Beijing ha tomado medidas drásticas contra la disidencia en los últimos cinco años.

Barry, un corredor de seguros que no facilitó su apellido a CNN y que trabaja en la zona de Royal Mint Court, comparó la adquisición del lugar por parte de China con la venta de las joyas de la corona por parte del Gobierno británico.

“El edificio es un monumento del Reino Unido… era la Casa de la Moneda Real. Así que cederlo a un Gobierno extranjero, especialmente al chino, con todo lo que está pasando con los chinos en este momento, es un poco ridículo”, declaró a CNN.

“Nuestra oficina está justo enfrente, y somos una unidad dentro de un bloque de unos 2.000 empleados que trabajan allí, y no he oído a nadie decir nada bueno al respecto”.

Tras muchas discusiones en el Gobierno, se espera que Angela Rayner, viceprimera ministra y secretaria de Vivienda del Reino Unido, tome una decisión definitiva sobre si dar luz verde a los controvertidos planes antes del 9 de septiembre.

En un giro inesperado de los acontecimientos la semana pasada, Rayner dio a China dos semanas para explicar por qué se han censurado partes del plano que proporcionó para el extenso recinto de la embajada.

La carta, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias británica PA Media, fija el 20 de agosto como fecha límite para que Beijing dé sus razones por la información tachada.



La solicitud anterior de Beijing para la embajada fue rechazada inicialmente por el ayuntamiento local de Tower Hamlets en 2022 por motivos de seguridad. Beijing volvió a presentar la solicitud el año pasado, pocas semanas después de que el Partido Laborista volviera al poder en el Reino Unido, con la esperanza de que el nuevo Gobierno liderado por Keir Starmer fuera más receptivo a la petición.

El Royal Mint Court, que estaba vacío, iba a ser remodelado para convertirlo en un complejo con tiendas, oficinas y un centro de ocio antes de que lo comprara China. Desde entonces, unas 100 viviendas de la zona han sido clasificadas como pertenecientes a terrenos de propiedad china.

Si el proyecto de la embajada sigue adelante, estas propiedades seguirán estando en terrenos chinos, aunque no formarán parte del territorio de la embajada.

Los residentes de un bloque de apartamentos en el oeste de la calle Cartwright también podrían encontrarse viviendo junto a las viviendas del personal de la embajada. Según entiende CNN, los balcones que se construirán expresamente para el personal diplomático serán visibles desde las ventanas traseras del bloque.

La Asociación de Vecinos de Royal Mint Court, que representa a unas 300 personas que viven en edificios cercanos y lleva años luchando contra el proyecto, dice que teme cómo China podría ejercer su poder como propietario una vez que se construya la embajada al lado.

El tesorero de la asociación, Mark Nygate, de 64 años, vive en la urbanización a pocos metros del emplazamiento. El aparcamiento del bloque está separado del emplazamiento propuesto para la embajada por una simple valla de madera, en lo que Nygate denomina una “frontera blanda”.

En declaraciones a CNN, Nygate expresó su preocupación por que los propietarios chinos pudieran llevar a cabo registros aleatorios de las propiedades o que los residentes pudieran ser acusados de espionaje. Explicó: “Me gusta hacer fotos. Tengo un huerto y lo fotografío, pero el huerto se encuentra justo en la frontera”.

Nygate continuó: “Fácilmente podrías estar tomando una foto de algo y ellos pensarían que estás espiando”.

“Como son los propietarios de nuestra tierra, son nuestros arrendadores y, por lo tanto, tienen ciertos derechos para entrar (en las propiedades). Si encuentran algo que no les gusta, puedes estar seguro de que vendrán a investigarnos”, dijo.

La Policía Metropolitana de Londres también expresó su preocupación por cualquier manifestación masiva en la embajada, advirtiendo que podrían obstaculizar el tráfico y extenderse a las carreteras, afectando a las zonas turísticas.

Mientras tanto, manifestantes y los grupos defensores de los derechos humanos temen que el nuevo edificio de la embajada pueda facilitar el espionaje y la aplicación de la ley por parte de Beijing, lo que pondría en peligro a los opositores al Gobierno chino en el Reino Unido.

Un residente que vive cerca del emplazamiento de la embajada dijo a CNN que no se debería permitir que los planes siguieran adelante. “Está demasiado cerca del Puente de la Torre”, dijo el hombre, que se negó a dar su nombre. También citó su preocupación por las desapariciones en Hong Kong.

China ha sido acusada anteriormente de utilizar sus puestos de avanzada, en la práctica, como comisarías de Policía en el extranjero para vigilar a los ciudadanos chinos en el extranjero y obligarlos a regresar a su país.

Uno de estos incidentes tuvo lugar en el Reino Unido en octubre de 2022, cuando un manifestante prodemocracia de Hong Kong fue arrastrado al interior del consulado chino en Mánchester y golpeado, en unos hechos que quedaron grabados por una cámara.

Posteriormente, China retiró del Reino Unido a a seis diplomáticos a los que la Policía quería interrogar en relación con la presunta paliza.

Sin embargo, otras personas con intereses clave en la zona de la Casa de la Moneda han descartado los temores de espionaje y recompensas como “alarmismo”.

Mark Lahiff, un promotor inmobiliario local que ejerce como director general de la filial británica de la empresa malasia IJM, se pronunció a favor de la creación de la embajada en una audiencia gubernamental celebrada en Londres en febrero.

“Este distrito, Tower Hamlets, es uno de los más pobres del Reino Unido”, declaró Lahiff, cuyos proyectos con IJM incluyen el aparthotel Royal Mint Gardens, a CNN. “Para la República Popular China, invertir en este distrito supone una enorme inversión. Ese emplazamiento en concreto lleva vacío desde 2008”.

Continuó diciendo: “Es un lugar protegido situado en una zona estratégica de Londres, junto a la Torre de Londres. Llevamos décadas viendo cómo se deteriora, por lo que aportar algo de vida y vitalidad a esta zona, además de los beneficios socioeconómicos, es muy importante para el municipio”.

Sin embargo, Nygate rechaza la idea de que la inversión china sea beneficiosa para la zona, alegando que la remodelación se llevaría a cabo a expensas de los residentes que viven allí actualmente.

“He estado en contra de la embajada desde el principio”, dijo. “Al final, todo se reduce al prestigio, porque ellos (los chinos) quieren superar a la embajada estadounidense”.

