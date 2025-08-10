Sismo de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía y se siente en Estambul

Gul Tuysuz y Mohammed Tawfeeq, CNN

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía el domingo a las 7:53 p.m. hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS informó que el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

El terremoto golpeó el distrito de Sındırgı de nuestra provincia de Balıkesir y al menos tres réplicas han tenido lugar en Balikesir de magnitudes 4,6, 4,1 y 4,0, según la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) en un comunicado el domingo.

El ministro del interior de turquía, Ali Yerlikaya, afirmó que el terremoto también se sintió en Estambul y las provincias circundantes, lo que llevó a la AFAD y a todas las instituciones relevantes a comenzar inmediatamente las evaluaciones sobre el terreno.

“Hasta ahora, no se han reportado situaciones adversas. Estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, dijo Yerlikaya en un comunicado el domingo.

La Gobernación de Estambul confirmó que el sismo se sintió en Estambul en un breve comunicado, pero informó “sin daños ni emergencias hasta el momento”, con equipos de evaluación ya realizando inspecciones.

Las emisoras turcas mostraron un edificio derrumbado en Balikesir, pero no mencionaron ninguna pérdida de vidas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo…