Al menos cuatro heridos en un tiroteo en Austin, según autoridades

Published 1:32 PM

Por Taylor Romine, CNN

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un incidente de tiroteo cerca de un Target en Austin, Texas, informaron las autoridades.

No estaba claro de inmediato cuál era el estado de los heridos.

El sospechoso está prófugo y es un hombre blanco que vestía pantalones cortos caqui y una camisa hawaiana o con flores, dijo la Policía de Austin en una publicación en X.

Noticia en desarrollo…

