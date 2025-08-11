El centro de detención de migrantes “Speedway Slammer” que incomodó al IndyCar y al piloto mexicano Pato O’Ward

Por Federico Leiva, CNN en Español

Con la polémica alrededor del Alligator Alcatraz todavía presente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos abrió un nuevo frente de críticas al promocionar la semana pasada un futuro nuevo centro de detención para migrantes, al que denominó “Speedway Slammer”.

El establecimiento estará ubicado en Indiana, cuna del autódromo Indianapolis Motor Speedway y del IndyCar, popular competencia del automovilismo. Como si el nombre “Speedway” no fuera suficiente referencia al deporte de cuatro ruedas, el Departamento de Seguridad Nacional decidió publicar la noticia en redes sociales con una imagen que, posteriormente, debió retirar.

En la imagen se ve un auto estilo IndyCar aparentemente creado por computadora, pintado en color blanco con varias inscripciones en azul, a modo de patrocinador, que repiten la misma palabra: ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

El vehículo parece estar rodando alrededor de una prisión, a juzgar por los alambrados, los altos muros y las torres de vigilancia que se ven detrás.

Un día después del anuncio, IndyCar sacó un comunicado manifestando su disgusto con la publicación del DHS: “Desconocíamos los planes de incorporar nuestras imágenes en el anuncio de ayer. En consonancia con nuestro enfoque en políticas públicas y asuntos políticos, comunicamos nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no se utilice en adelante en relación con este asunto”.

La polémica no terminó ahí, porque los más conocedores de este deporte se percataron de un detalle: el auto que publicó el DHS tiene en lo alto de la cabina del piloto el número 5, el mismo que en el IndyCar es portado por Patricio “Pato” O’Ward, el único competidor mexicano que tiene esta categoría de automovilismo.

“Agarró a mucha gente por sorpresa. Definitivamente, a mí me pilló por sorpresa”, dijo O’Ward, quien tiene 26 años y nació en Monterrey. “Me sorprendieron un poco las coincidencias y, ya saben, lo que significa… No creo que haya enorgullecido a mucha gente, como mínimo”, afirmó el miércoles a Associated Press.

O’Ward afirmó que fue un amigo quien le avisó lo ocurrido en un mensaje, pero trató de pasar rápido la página: “Realmente no le he dado mucha importancia porque no creo que quiera hacerlo”, dijo a la agencia AP.

Lo cierto es que, tras el impacto que generó en la organización del IndyCar y en O’Ward, el Departamento de Seguridad Nacional retiró la publicación y volvió a publicar la noticia con otra imagen muy similar, con varios autos de blanco con la inscripción ICE corriendo con la imagen de la prisión de fondo, aunque con un estilo marcadamente distinto a los vehículos de IndyCar y sin dar referencia a ningún número en particular.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo que el centro de detención para inmigrantes “Speedway Slammer”, en Indiana, ampliaría el espacio de detención en 1.000 camas, aunque no ofreció más detalles sobre el acuerdo ni cuándo comenzará a albergar migrantes.

Noem sí hizo mención aparte al gobernador de Indiana: “Gracias al gobernador Braun por su colaboración para ayudar a expulsar a los más desfavorecidos de nuestro país. Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría encontrarse en el “Speedway Slammer” de Indiana. Evite el arresto y depórtese ahora con la aplicación CBP Home”, declaró Noem en un comunicado.

“Nos enorgullece colaborar con el presidente Trump y la secretaria Noem para eliminar lo peor de lo peor con esta innovadora alianza”, declaró el gobernador de Indiana, Mike Braun, según el DHS. “Indiana está adoptando un enfoque integral y colaborativo para combatir la inmigración ilegal y seguirá liderando el camino entre los estados”.

El anuncio de Noem sobre el “Speedway Slammer” sigue a la construcción de un primer centro de detención en Florida, el Alligator Alcatraz.

A pesar de que ha generado alarma entre defensores de los inmigrantes y ambientalistas por las condiciones de los detenidos, altos funcionarios de Trump han promocionado repetidamente el centro de detención y han afirmado que están considerando la posibilidad de que otros estados construyan espacios de detención improvisados similares, a medida que intensifican la campaña de deportación del presidente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.