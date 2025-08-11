Juez rechaza solicitud de la administración Trump para revelar material del jurado investigador en el caso Ghislaine Maxwell

Por Casey Gannon, CNN

Un juez federal rechazó la solicitud de la administración Trump de desclasificar el material del jurado investigador en el caso de tráfico sexual de Ghislaine Maxwell.

El Departamento de Justicia ha solicitado que sea hagan públicos el testimonio y las pruebas de ese jurado de los casos que involucran a Jeffrey Epstein en Nueva York.

El juez Paul Engelmayer emitió una opinión contundente, afirmando que revelar el material del caso de Maxwell no es un asunto de interés histórico ni público.

“Por lo tanto, el Tribunal deniega la solicitud del Gobierno de revelar el material. Contrariamente a la descripción del Gobierno, el testimonio de Maxwell ante el jurado investigador no es un asunto de interés histórico ni público significativo. Nada más lejos de la realidad”, escribió Engelmayer.

Engelmayer también señaló que gran parte del material del jurado investigador que el Departamento de Justicia solicita ya es público y se presentó durante el juicio de Maxwell, en 2021.

“Consiste en testimonios sumarios comunes de dos agentes del orden. Y la información que contiene ya es casi en su totalidad un asunto de dominio público de larga data, principalmente como resultado del testimonio en vivo de testigos presenciales en el juicio de Maxwell de 2021”, escribió Engelmayer.

El juez también afirmó que era evidente que el Gobierno desconocía el expediente del juicio de Maxwell, “porque varios detalles que identificó como no públicos, de hecho, se habían testificado durante el juicio”.

“Un miembro del público, al apreciar que el material del jurado investigador de Maxwell no aporta nada al conocimiento público, podría concluir que la moción del Gobierno para su divulgación no buscaba la ‘transparencia’, sino la distracción; no la divulgación completa, sino la ilusión de tal”.

El viernes, el Departamento de Justicia solicitó a los jueces que supervisan sus solicitudes en los casos de Maxwell y Epstein que se abstuvieran de decidir sobre el sellado de los materiales del jurado investigador hasta el 14 de agosto. El Departamento de Justicia explicó al tribunal que notificó a las víctimas del caso en la medida en que sus nombres aparecían en las transcripciones y los anexos, y que necesitaba tiempo para que recibieran la notificación.

El juez Richard Berman, quien supervisa la solicitud de transcripciones y anexos del jurado investigador en el caso de Epstein, aún no se ha pronunciado sobre la moción.

